Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российский журналист Игорь Свинаренко скончался в возрасте 64 лет

Араз Салехов
Общество
Российский журналист Игорь Свинаренко скончался в возрасте 64 лет
Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Советский и российский журналист, издатель Игорь Свинаренко скончался в возрасте 64 лет. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил писатель и сценарист Григорий Ряжский.

— Только узнал. Сегодня утром умер Игорь Свинаренко. Горе, — написал он на своей странице в социальной сети.

О причине смерти пока неизвестно. Более подробная информация запрошена у Союза журналистов РФ, сообщает ТАСС.

Игорь Свинаренко родился 14 августа 1957 года в Мариуполе. До журналистской деятельности он работал каменщиком, бетонщиком, дворником, землекопом, переплетчиком, электрослесарем, фотографом и переводчиком.

В 1980–1982 годах работал в подпольном издательстве (антисоветская и христианская литература). После был корреспондентом газет — «Вперед», «Макеевский строитель», «Макеевский рабочий» и «Комсомолец Донбасса».

Также он был обозревателем газет «Комсомольская правда», «Собеседник» и «КоммерсантЪ». На должность главного редактора он вступал дважды в журналах «Архипелаг» и «Домовой».

В 1996—1997 годах работал собкором журнала «Столица» в США.

Журналисты Смерть Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте