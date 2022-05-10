Российский журналист Игорь Свинаренко скончался в возрасте 64 лет

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Советский и российский журналист, издатель Игорь Свинаренко скончался в возрасте 64 лет. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил писатель и сценарист Григорий Ряжский.

— Только узнал. Сегодня утром умер Игорь Свинаренко. Горе, — написал он на своей странице в социальной сети.

О причине смерти пока неизвестно. Более подробная информация запрошена у Союза журналистов РФ, сообщает ТАСС.

Игорь Свинаренко родился 14 августа 1957 года в Мариуполе. До журналистской деятельности он работал каменщиком, бетонщиком, дворником, землекопом, переплетчиком, электрослесарем, фотографом и переводчиком.

В 1980–1982 годах работал в подпольном издательстве (антисоветская и христианская литература). После был корреспондентом газет — «Вперед», «Макеевский строитель», «Макеевский рабочий» и «Комсомолец Донбасса».

Также он был обозревателем газет «Комсомольская правда», «Собеседник» и «КоммерсантЪ». На должность главного редактора он вступал дважды в журналах «Архипелаг» и «Домовой».

В 1996—1997 годах работал собкором журнала «Столица» в США.