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Народный календарь. Как уберечься от неприятных людей 11 мая

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Как уберечься от неприятных людей 11 мая
Фото: depositphotos

В народном календаре дата получила названия Максимов день, Максим и Евсей, Максим Березосок, Иасон (Ясон), Мамантий. Православная церковь 11 мая вспоминает мучеников Даду, Максима и Квинтилиана, пострадавших за Христа в 286 году.

Не пейте в этот день чай с медом, в противном случае к вам будут липнуть неприятные люди, от которых вы не сможете избавиться.

Запрещается в этот день умываться обычной водой, в противном случае на коже появятся неприятные пятна. В этот день необходимо протереть кожу березовым соком: он способен избавить вас от различных пигментных пятен, веснушек, угрей, а также не даст появиться новым пятнам.

В этот день запрещается прокалывать уши, ведь наши предки говорили, что так оглохнуть можно. Если снимать в эту дату сережки — произойдет то же самое.

Не занимайтесь ремонтом в доме: говорят, что любые изменения в жилище могут привести к потере здоровья и жизненных сил. В этот день запрещается останавливаться у плакучих ив, тем более обнимать их или сидеть под ними, в противном случае вы привлечете к себе неприятности.

Приметы погоды

Рябина зацвела — к урожаю овса.

Теплая звездная ночь сулит урожайный год.

Много сока на березе — летом будут часто идти дожди.

Ясный восход солнца — к теплому и солнечному лету.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как уберечься от неприятных людей 11 мая

Именины отмечают: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

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