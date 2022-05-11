Автоэксперт Колодочкин объяснил, для чего нужна нейтральная передача на АКПП

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Использовать нейтральную передачу на АКПП можно только для кратковременной буксировки — во всех остальных ситуациях это бессмысленно и даже вредно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

— Нейтральную передачу на автоматической коробке нужно включать, если вам нужно куда-то отбуксировать машину. Но только на небольшие расстояния — километров до 50. На самом деле этот режим чисто аварийный: считается, что в этом случае не работает мотор. Если он не работает, то коробка работает не в режиме, детали трутся, а должной смазки нет, — пояснил специалист.

Эксперт отметил, что использовать нейтральную передачу при остановке на светофоре имеет смысл только на механической коробке передач.

При длительной остановке в случае с АКПП нейтральная передача также не задействуется, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Если перед вами закрылся шлагбаум и поезд перекрыл переезд, вам надо скорее переключать не на нейтраль, а на паркинг. Это сразу отличает опытного водителя от «чайника»: если перед вами на светофоре машина начинает мигать фонарями заднего хода, то это сразу говорит о том, что человек переключает коробку в паркинг, потому что ему кто-то так посоветовал. Переключение в паркинг проходит через заднюю передачу, — объяснил Колодочкин.

Использовать нейтральную передачу для езды накатом не имеет смысла ни на «механике», ни на «автомате», уверен автоэксперт. На включенной передаче расход топлива меньше: например, на механической коробке при торможении двигателем на включенной передаче подача топлива перекрывается, а на нейтральной передаче — нет.

На АКПП движение накатом на нейтральной передаче вдвойне бессмысленно, подчеркнул специалист.

— На «автомате» об этом и речи нет: он для того и придуман, чтобы его трогать как можно реже. Включили drive — и не отключаете до того момента, пока не доедете до места назначения, — подытожил автоэксперт.