Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автоэксперт Колодочкин объяснил, для чего нужна нейтральная передача на АКПП

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт Колодочкин объяснил, для чего нужна нейтральная передача на АКПП
Фото: Pexels

Использовать нейтральную передачу на АКПП можно только для кратковременной буксировки — во всех остальных ситуациях это бессмысленно и даже вредно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

— Нейтральную передачу на автоматической коробке нужно включать, если вам нужно куда-то отбуксировать машину. Но только на небольшие расстояния — километров до 50. На самом деле этот режим чисто аварийный: считается, что в этом случае не работает мотор. Если он не работает, то коробка работает не в режиме, детали трутся, а должной смазки нет, — пояснил специалист.

Эксперт отметил, что использовать нейтральную передачу при остановке на светофоре имеет смысл только на механической коробке передач.

При длительной остановке в случае с АКПП нейтральная передача также не задействуется, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Если перед вами закрылся шлагбаум и поезд перекрыл переезд, вам надо скорее переключать не на нейтраль, а на паркинг. Это сразу отличает опытного водителя от «чайника»: если перед вами на светофоре машина начинает мигать фонарями заднего хода, то это сразу говорит о том, что человек переключает коробку в паркинг, потому что ему кто-то так посоветовал. Переключение в паркинг проходит через заднюю передачу, — объяснил Колодочкин.

Использовать нейтральную передачу для езды накатом не имеет смысла ни на «механике», ни на «автомате», уверен автоэксперт. На включенной передаче расход топлива меньше: например, на механической коробке при торможении двигателем на включенной передаче подача топлива перекрывается, а на нейтральной передаче — нет.

На АКПП движение накатом на нейтральной передаче вдвойне бессмысленно, подчеркнул специалист.

— На «автомате» об этом и речи нет: он для того и придуман, чтобы его трогать как можно реже. Включили drive — и не отключаете до того момента, пока не доедете до места назначения, — подытожил автоэксперт.

Транспорт Автомобили Автоэксперты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте