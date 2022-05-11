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Некапитальные автомойки и пункты техобслуживания появятся в трех округах Москвы

Георгий Соланович
Город
Некапитальные автомойки и пункты техобслуживания появятся в трех округах Москвы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зеленоград, 684-й проезд Карта всех событий

В Москве заключили первые договоры на размещение некапитальных автомоек и пунктов технического обслуживания автомобилей в трех административных округах города. Об этом сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

— На городских торгах впервые реализованы права на возведение некапитальных автомоек и пунктов технического обслуживания автомобилей. Эти объекты разместятся на четырех территориях общей площадью 2060 квадратных метров в Зеленограде, на юге и востоке столицы... По условиям договоров, которые заключены с инвесторами на десять лет, объекты должны появиться не позднее чем через год с момента подписания соглашения между предпринимателями и городом, — уточнил Гаман.

Примечательно, что разрешения на строительство объектов получать не требуется. Места для размещения автомоек и пунктов техобслуживания определяются Департаментами транспорта и городского имущества Москвы. На данный момент уже одобрено 12 территорий.

Лоты некапитального строительства востребованы у потенциальных инвесторов. В первом полугодии на торги планируется выставить право на размещение соответствующих построек в Некрасовке и Бирюлеве Западном, передает официальный сайт мэра Москвы.

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