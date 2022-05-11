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Врач рассказал, как вылечить головную боль с помощью массажа ушей

Анастасия Колоскова
Общество
Врач рассказал, как вылечить головную боль с помощью массажа ушей
Фото: depositphotos

Массаж ушных раковин поможет избавиться от головной боли без таблеток. Об этом рассказал невропатолог и руководитель медицинского центра акупунктуры Игорь Орлов.

По его словам, частой причиной головной боли является нарушение кровообращения мозга. В этом случае назначаются препараты, способствующие улучшению кровотока. Однако убрать симптом можно и при помощи техники массирования ушей, убежден врач.

Орлов пояснил, что для этого необходимо положить на ушную раковину ладони и слегка надавливать, не спеша повторяя движение и повышая давление. Эта манипуляция обеспечит прилив крови и поспособствует решению первоначальной проблемы.

— Но с этим надо быть очень осторожным, не должно быть болезненных ощущений во время этого массажа, — предупредил специалист в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что помочь справиться с неприятным симптомом помогут также специальные масла. По его словам, несколько капель камфорного масла нужно закапать в ушной проход, после чего закрыть его турундой. Камфора активизирует кровоток и поможет избавиться от боли.

Орлов подчеркнул, что при регулярном появлении головной боли следует обратиться к врачу для более точной диагностики.

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