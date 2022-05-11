Стали известны самые эффективные методы флирта

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Американские и норвежские психологи провели исследование и определили универсальную «формулу флирта». По словам специалистов, она одинаково эффективно работает для жителей разных стран.

В ходе эксперимента около тысячи студентов-добровольцев заполнили анкеты. В них оценивалось, какой эффект оказывают сорок различных типов флирта при поиске краткосрочных и долгосрочных отношений.

Ученые установили, что для женщин, настроенных на краткосрочные отношения, лучшей тактикой флирта является открытость, приближение к партнеру и телесный контакт. При этом мужчинам на свидании стоит чаще улыбаться, проявлять интерес к рассказам своей партнерши, а также говорить ей комплименты, передает МИР 24.

Психологи также сообщили, что щедрость и стремление привлечь внимание выше ценятся в Америке, чем в Норвегии. При этом готовность смеяться над шутками потенциальной второй половины — одинаково эффективная и универсальная тактика для обеих полов во всех странах мира.

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Источник: mir24.tv