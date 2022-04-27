Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые боятся серьезных отношений
Ошибочно полагать, что все люди стремятся к долгой и счастливой семейной жизни. Эксперты по звездам назвали четыре знака зодиака, представители которых избегают серьезных отношений.
Для Овнов в порядке вещей закончить роман так же быстро, как и начать его. Для них отсутствие обязательств и короткие отношения — абсолютная норма.
Среди прочих можно выделить Близнецов. Они хватаются за любую возможность хорошо провести время, а когда понимают, что становится скучно, с легкостью отпускают партнера.
Стрелец — один из самых ветреных знаков зодиака. Представители этого созвездия готовы долгое время наслаждаться легкими отношениями. Кроме того, они не терпят ограничения собственной свободы.
Последний знак зодиака, который назвали астрологи, — Водолей. Водолеи — любители новых знакомств — получают удовольствие даже от легкого флирта. Однако стоит отметить, что особенный человек сможет надолго задержаться в жизни представителей этого созвездия, передает Пятый канал.
До этого астрологи назвали знаки зодиака, за представителями которых скрываются настоящие альфонсы. Например, мужчины, рожденные под созвездием Близнецов, имеют тягу к жизни на широкую ногу. Они вечно рискуют, тратят все свои деньги и развлекаются.