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Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые боятся серьезных отношений

Георгий Соланович

Общество
Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые боятся серьезных отношений
Фото: Pexels

Ошибочно полагать, что все люди стремятся к долгой и счастливой семейной жизни. Эксперты по звездам назвали четыре знака зодиака, представители которых избегают серьезных отношений.

Для Овнов в порядке вещей закончить роман так же быстро, как и начать его. Для них отсутствие обязательств и короткие отношения — абсолютная норма.

Среди прочих можно выделить Близнецов. Они хватаются за любую возможность хорошо провести время, а когда понимают, что становится скучно, с легкостью отпускают партнера.

Стрелец — один из самых ветреных знаков зодиака. Представители этого созвездия готовы долгое время наслаждаться легкими отношениями. Кроме того, они не терпят ограничения собственной свободы.

Последний знак зодиака, который назвали астрологи, — Водолей. Водолеи — любители новых знакомств — получают удовольствие даже от легкого флирта. Однако стоит отметить, что особенный человек сможет надолго задержаться в жизни представителей этого созвездия, передает Пятый канал.

До этого астрологи назвали знаки зодиака, за представителями которых скрываются настоящие альфонсы. Например, мужчины, рожденные под созвездием Близнецов, имеют тягу к жизни на широкую ногу. Они вечно рискуют, тратят все свои деньги и развлекаются.

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