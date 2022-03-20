Названы знаки зодиака, под которыми скрываются настоящие альфонсы

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Не все знаки зодиака могут похвастаться легкими отношениями с финансами. Некоторые имеют вовсе провальные отношения, а другие используют хитрость для добычи денег. А альфонсов, которых так не любят женщины, можно распознать лишь по одной дате рождения.

Так, к пример, мужчины, рожденные под созвездием Близнецов, имеют тягу к жизни «на широкую ногу». Они вечно рискуют, тратят все свои деньги и развлекаются. Часто этот знак может обращаться за помощью к женщине, которая наиболее рассудительна в своим тратах.

Мужчины-Рыбы тратят все сбережения на бесплодные фантазии. Они вовсе не любят работать, но зато чаще остальных покупают лотерейные билеты или проводят время в казино, передает Пятый канал.

Самый сильный манипулятор — Скорпион. Они считаются самыми профессиональными пикаперами, способными одурить голову любой девушке и женщине. После «сеанса пикапа» со стороны мужчины-Скорпиона, прекрасная половина человечества готова исполнить все его желания.

Недавно астролог Артемий Никара составил топ-3 мужских имен, обладатели которых вряд ли смогут прожить всю жизнь с одной женщиной.

До этого Никара составил список имен, которые указывают на то, что мужчина не готов к серьезным отношениям, а также на его нежелание обзаводиться семьей.