Суд оставил в силе штраф бывшей журналистке Первого канала Марине Овсянниковой

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Московский городской суд оставил в силе приговор в отношении сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой. Два месяца назад она появилась в эфире телеканала с плакатом и выкрикивала лозунги. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Собеседник «ВМ» рассказал, что 11 мая суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Останкинского районного суда. Мосгорсуд не удовлетворил жалобу, оставив его без изменения.

Напомним, во вторник,15 марта, Останкинский суд признал Овсянникову виновной по статье об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении. Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 14 марта, во время вечернего выпуска программы «Время» на Первом канале. В прямом эфире в студии появилась женщина с плакатом. Она встала позади ведущей и некоторое время выкрикивала лозунги. Позже стало известно, что нарушительницей оказалась редактор программы Марина Овсянникова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал журналистку хулиганкой и подчеркнул, что Первый канал — гарант качества. Он был и остается проводником достоверной информации для граждан Российской Федерации, отметил представитель Кремля.