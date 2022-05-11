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Московские психологи рассказали о пользе уборки

Антон Махов
Общество
Московские психологи рассказали о пользе уборки
Фото: Pexels

Столичные психологи рассказали о том, какую пользу приносит уборка. Информацией в среду, 11 мая, поделился специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

По мнению психолога, уборка дарит ощущение победы и достижения цели. Осознание того, что было выполнено волевое действие и оно привело к результату, повышает самооценку и формирует ощущение значимости.

Также уборка позволяет структурировать окружающее пространство. Расставляя по порядку вещи, выбрасывая ненужное, вы выстраиваете и свое внутреннее состояние как более цельную картину, более устойчивую ментальную конструкцию.

Также Хакимов утверждает, что уборка позволяет снизить уровень стресса и получить эмоциональную разрядку. Это работает как отвлечение от насущных вопросов. Психолог советует убираться под музыку. Бывает, что уборка воспринимается как необходимость и тогда это делается через силу. В таком случае нужно подкреплять процесс сторонней мотивацией. Таким образом, уборка может перейти в привычку, что очень полезно, также заявил Хакимов.

Ранее психологи посоветовали россиянам взять на вооружение семь привычек, которые позволят справляться со стрессом и беспокойством.

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