Поклонники Асмус отметили сходство ее дочери с Харламовым

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Кристина Асмус рассказал, как провела выходные в компании дочери от резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова и своего крестника.

— Роли, проекты, премии, большие гонорары — это прекрасно, но ничто из этого не заменит эмоции, которые я испытываю рядом с близкими, — написала актриса в соцсетях, опубликовав снимки, на которых она дурачится с детьми.

По словам звезды «Интернов», ее выходные дни прошли на природе, где они с друзьями собрались компанией, чтобы отметил день рождения ее крестника по имени Тимка.

Поклонники актрисы обратили внимание, как ее дочь становится все более похожей на своего отца. Они отметили, что у девочки и Гарика Харламова просто одно лицо: те же форма губ, выражение глаз и упрямый подбородок, пишет Teleprogramma.pro.

Недавно Асмус рассказала о своих новых отношениях. По ее словам, за долгую карьеру в театре и кино ей приписывали множество романов, в том числе и с актерами Милошем Биковичем, Александром Петровым, Алексеем Чадовым. При этом Асмус призналась, что ни с кем из вышеперечисленных она никогда не встречалась. Однако, по словам актрисы, она находится« в абсолютной любви», а ее новые отношения длятся уже не один год.