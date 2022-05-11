Врач Гинзбург перечислил признаки опасных заболеваний кишечника

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Тошнота, диарея и боли в области могут быть не только симптомами раздраженного кишечника, но и сигнализировать о развитии новообразований. Об этом предупредил диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Он отметил, что подобные признаки требуют обращения к специалисту, чтобы избежать опасных последствий.

— Под маской всех кишечных болей, поносов может скрываться и какое-то более серьезное заболевание кишечника, вплоть до опухоли. Это очень часто бывает и не только при раздраженном кишечнике. Но такая симптоматика, неконкретная, нетипичная, это все может быть в самом начале каких-то более серьезных заболеваний, — цитирует Гинзбурга URA.RU.

Рак кишечника является одним из самых распространенных видов онкологии. Ежегодно его выявляют у 30 тысяч россиян. Врач-колопроктолог Анатолий Недозимованный назвал первые признаки рака кишечника и анализ, который поможет выявить заболевание на ранней стадии.

Среди них расстройство кишечника, кровотечения при дефекации, присутствие в стуле слизи и наличие ощущения инородного тела в заднем проходе. Врач предупредил, что попытка связать эти симптомы с геморроем будет большой ошибкой.