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Личные вещи Людмилы Гурченко выставили на аукцион

Анастасия Колоскова
Общество
Личные вещи Людмилы Гурченко выставили на аукцион
Кадр из фильма Вокзал для двоих

Личные вещи ушедшей из жизни более 11 лет назад актрисы Людмилы Гурченко продадут на аукционе.

Среди предметов — украшения и одежда, принадлежавшие звезде советского кино. Аукцион состоится в онлайн-режиме, его участники могут сделать ставки до 18 мая.

Примечательно, что стоимость некоторых лотов уже успела вырасти. Например, серьги артистки, изначально выставлявшиеся за 35 тысяч рублей, выросли в цене до 42 тысяч рублей.

Наиболее дорогими лотами стали платья актрисы. Одно из них, выполненное из хлопка с бархатными вставками, на момент начала торгов оценивалось в 100 тысяч рублей.

На аукционе также представлен кокошник, изготовленный модельером Валентином Юдашкиным и лично переделанный Гурченко. Его начальная стоимость составила 50 тысяч рублей, пишут «Народные Новости».

Прошлой осенью актриса Юлия Пересильд рассказала о съемках в сериале «Людмила Гурченко». По ее словам, она долго сомневалась, сможет ли справиться с такой ролью, так как совершенно непохожа на звезду «Вокзала для двоих». Артистка признавалась, что боялась прикоснуться к жизни удивительной актрисы, а также опасалась критики, которая могла бы на нее обрушиться от поклонников Гурченко.

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