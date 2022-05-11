Личные вещи Людмилы Гурченко выставили на аукцион

Кадр из фильма Вокзал для двоих

Личные вещи ушедшей из жизни более 11 лет назад актрисы Людмилы Гурченко продадут на аукционе.

Среди предметов — украшения и одежда, принадлежавшие звезде советского кино. Аукцион состоится в онлайн-режиме, его участники могут сделать ставки до 18 мая.

Примечательно, что стоимость некоторых лотов уже успела вырасти. Например, серьги артистки, изначально выставлявшиеся за 35 тысяч рублей, выросли в цене до 42 тысяч рублей.

Наиболее дорогими лотами стали платья актрисы. Одно из них, выполненное из хлопка с бархатными вставками, на момент начала торгов оценивалось в 100 тысяч рублей.

На аукционе также представлен кокошник, изготовленный модельером Валентином Юдашкиным и лично переделанный Гурченко. Его начальная стоимость составила 50 тысяч рублей, пишут «Народные Новости».

Прошлой осенью актриса Юлия Пересильд рассказала о съемках в сериале «Людмила Гурченко». По ее словам, она долго сомневалась, сможет ли справиться с такой ролью, так как совершенно непохожа на звезду «Вокзала для двоих». Артистка признавалась, что боялась прикоснуться к жизни удивительной актрисы, а также опасалась критики, которая могла бы на нее обрушиться от поклонников Гурченко.