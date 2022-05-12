Собянин подвел итоги голосования в «Активном гражданине» по выбору названий для новых улиц

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Жители столицы выбрали названия для новых московских улиц и станций метро с помощью платформы «Активный гражданин». Об этом в четверг, 12 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, новые названия, согласно предпочтениям горожан, получат 28 объектов: 1 бульвар, 12 улиц и 15 строящихся станций метро. В голосовании приняли участие миллионы москвичей, которые высказали около 10 миллионов мнений. Этот опрос стал самым масштабным за всю историю «Активного гражданина».

Такой активный отклик жителей столицы обусловлен тем, что новые улицы Москвы, расположенные в районе Раменки, где более 90 лет работает знаменитая киностудия «Мосфильм», можно было назвать в честь актеров и режиссеров советского и российского кино, добавил мэр.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Он уточнил, что москвичи поддержали идею создать в районе настоящий кинематографический квартал.

— Новые улицы получат имена прославленного Сергея Бондарчука, знаменитого Леонида Гайдая, любимого Анатолия Папанова, обаятельного Олега Табакова, романтического Василия Ланового, благородного Алексея Баталова, блистательного Евгения Евстигнеева, неподражаемого Иннокентия Смоктуновского, аристократичного Олега Янковского, несравненной Фаины Раневской и незабываемого Андрея Миронова, — написал Сергей Собянин в личном блоге.

Мэр также поблагодарил москвичей за сделанный выбор.