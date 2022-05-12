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Экс-министр экономического развития РФ Улюкаев вышел из колонии по УДО

Полина Долганова
Происшествия
Экс-министр экономического развития РФ Улюкаев вышел из колонии по УДО
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев вышел из тюрьмы по условно-досрочное освобождению. Об этом стало известно в четверг, 12 мая.

Решение об освобождении экс-политика вынес Московский районный суд города Тверь.

Улюкаев покинул ИК №1 на автомобиле темного цвета.

В 2017 году Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Сотрудники полиции задержали его 15 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки на сумму два миллиона долларов, выданной за положительную оценку, которая позволила «Роснефти» выкупить у государства значительную часть пакета акций «Башнефти».

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