Столичный Росреестр объяснил, как построить дом на участке и не нарушить закон

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Управление столичного Росреестра разъяснило, на землях какой категории возможно построить дом и вспомогательные сооружения, не нарушив действующее законодательство.

Отмечается, что при выборе земельного участка необходимо учитывать вид его разрешенного использования.

Для возведения жилого или садового дома нужно выбирать участки для индивидуального жилищного строительства, а также для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. На них разрешено строительство хозяйственных или вспомогательных построек, таких как сараи, бани, теплицы, колодцы и прочее, а также высадка садов и огородов.

Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства используются земли сельскохозяйственного назначения. С марта текущего года на них разрешили строительство одного жилого дома не более 500 квадратных метров, который не превышает трех этажей и занимает не более 0,25 процента от площади всего участка. Однако возводить дома нельзя, если участок относится к особо ценным, продуктивным сельскохозяйственным территориям, либо если территория представляет собой сенокос, пашню, пастбище или виноградник.

Согласно закону, граждане могут оформить регистрацию по месту жительства в домах, зарегистрированных в реестре недвижимости как жилые. Объект должен иметь почтовый адрес, соответствовать градостроительному регламенту и требованиям к жилому помещению.

Чтобы сведения о доме, как о жилом, появились в реестре недвижимости, можно оформить права на него по дачной амнистии, которая в сентябре будет продлена до 2031 года. При этом вспомогательная постройка на таком земельном участке также подлежит постановке на кадастровый учет и регистрации прав.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Мария Макарова отметила, что практически на всех земельных участках с соответствующим видом разрешенного использования можно построить жилой дом, соблюдая действующие ограничения.

— При этом законодатель предусмотрел и возможность прописки в данном жилом доме. А вот разводить животных и птиц можно на землях для ведения личного подсобного хозяйства или на землях сельхозназначения, однако в первом случае делать это возможно для нужд семьи, а вот во втором случае для предпринимательских целей, — рассказала она.

Заместитель руководителя Управления подчеркнула, что перед приобретением земельного участка самым главным является проверка вида его разрешенного использования.