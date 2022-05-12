Саммит ОДКБ состоится в Москве 16 мая с участием Путина

Фото: Пресс-служба Госдумы

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в российской столице 16 мая. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, саммит будет предполагать встречу лидеров стран-участников и переговоры в формате рабочего завтрака. Песков уточнил, что на мероприятии будет присутствовать российский лидер Владимир Путин.

— Как мы ожидаем, по итогам этого мероприятия информацию журналистам дадут (генеральный секретарь организации Станислав — прим. «ВМ») Зась и (премьер-министр Армении Никол) Пашинян, — добавил представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в четверг, 3 марта, предложил Госдуме внести в устав ОДКБ понятие «контролирующее государство». Об этом сообщили в онлайн-базе Госдумы. Такое изменение планируется внести в соглашение о миротворческой деятельности организации. Поправки предполагают, что для применения в операциях Организации объединенных наций (ООН) по поддержанию мира коллективные миротворческие силы смогут создаваться под эгидой координирующего государства.