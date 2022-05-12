День славянской письменности и культуры отметят в Москве праздничным концертом

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

В Москве на Красной площади 24 мая состоится всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Праздник связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка, день памяти которых отмечается Православной церковью 24 мая. С 1991 года он стал в России государственным праздником.

Концерт «Вера. Надежда. Любовь» начнется в 19:00 и откроется приветственным словом патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На концерте прозвучат классические музыкальные произведения русских композиторов в исполнении знаменитых виртуозов, симфонического оркестра и Сводного хора в 365 человек. Романсы и арии из опер исполнят известные российские оперные певцы.

В мероприятии примут участие художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, народные артисты Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Российский национальный молодежный симфонический оркестр и другие знаменитые коллективы и исполнители.