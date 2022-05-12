СК проверит информацию о вымогательстве взяток на КПП Ростовской области

Фото: gov.spb.ru

Следственный комитет России начал проверку после публикаций в интернете о «противоправных действиях» сотрудников ГИБДД. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Уточняется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным РИА Новости, СК начал проверку после того, как бывший министр госбезопасности ДНР Александр Ходаковский опубликовал в своем Telegram-канале пост о том, что сотрудники ГИБДД потребовали у него пять тысяч рублей в Ростовской области.

Он пояснил, что деньги с него потребовали за разрешение проехать. Мужчина добавил, что заплатил, поскольку «время поджимало»: он вез необходимые вещи для участников военной спецоперации на Украине.

13 апреля стало известно, что в Ростовской области задержали подозреваемых в коррупции сотрудников ДПС. Злоумышленники фотографировали проезжающие транзитом машины и подделывали доказательства нарушения ими ПДД в графическом редакторе. Фальшивые фото они передавали инспекторам ДПС с других участков, которые в свою очередь тормозили водителей.