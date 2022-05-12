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Кардиолог пояснил, чем опасно резкое снижение давления

Ирина Игнатенко
Общество
Кардиолог пояснил, чем опасно резкое снижение давления
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Резкое снижение артериального давления может привести к печеночной и почечной недостаточности, а также к инсульту и инфаркту. Об этом рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

По словам специалиста, давление может снизиться по ряду причин: при кровотечении, переливании несовместимой крови, анафилактическом шоке при приеме лекарств, бесконтрольном приеме гипотензивных средств.

Он посоветовал не злоупотреблять препаратами, снижающими давление, и не использовать их без назначения врача.

Серебрянский пояснил, что при приеме большого количества мочегонных препаратов может падать давление, так как объем циркулирующей крови снижается.

Кардиолог отметил, что резкое снижение давления опасно тем, что ухудшается кровообращение многих органов. В первую очередь страдает головной мозг. Снижение давления может привести к обмороку и даже инсульту. Также ухудшается питание сердца, что может привести к инфаркту миокарда, передает «Москва 24».

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, наличие каких заболеваний можно определить по походке.

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