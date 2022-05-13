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Актер Адабашьян назвал покинувших РФ артистов «пассивными, трусливыми врагами»

Георгий Соланович
Общество
Актер Адабашьян назвал покинувших РФ артистов «пассивными, трусливыми врагами»
Фото: Михаил Садчиков — младший / Вечерняя Москва

Актер Александр Адабашьян назвал артистов, которые уехали из России после начала спецоперации на Украине, «пассивными, трусливыми врагами».

По словам кинодеятеля, после массового отъезда звезд из России в стране стало «чище».

— Ну уехали и уехали. Так они пассивные, трусливые враги, а в более опасной ситуации были бы более опасными врагами. А так все высветилось сейчас, и в каком-то смысле это даже хорошо. Чище стало, — подчеркнул Адабашьян.

Тем не менее актер в беседе с News.ru отметил, что для страны это большая проблема, когда представители «интеллигенции» стыдятся и избегают своего происхождения и гражданства.

10 мая «Вечерняя Москва» начала цикл публикаций «сVои люди», в котором предоставляется слово деятелям культуры, которые, вместо того чтобы сбежать за границу, четко обозначили свою патриотическую позицию. Они помогают жителям ДНР и ЛНР и беженцам, выступают перед ранеными бойцами в госпиталях. Речь с деятелями культуры пойдет о «реновации» российской культуры, время для которой назрело. Первым героем рубрики стал писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

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