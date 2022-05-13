Актер Адабашьян назвал покинувших РФ артистов «пассивными, трусливыми врагами»
Актер Александр Адабашьян назвал артистов, которые уехали из России после начала спецоперации на Украине, «пассивными, трусливыми врагами».
По словам кинодеятеля, после массового отъезда звезд из России в стране стало «чище».
— Ну уехали и уехали. Так они пассивные, трусливые враги, а в более опасной ситуации были бы более опасными врагами. А так все высветилось сейчас, и в каком-то смысле это даже хорошо. Чище стало, — подчеркнул Адабашьян.
Тем не менее актер в беседе с News.ru отметил, что для страны это большая проблема, когда представители «интеллигенции» стыдятся и избегают своего происхождения и гражданства.
10 мая «Вечерняя Москва» начала цикл публикаций «сVои люди», в котором предоставляется слово деятелям культуры, которые, вместо того чтобы сбежать за границу, четко обозначили свою патриотическую позицию. Они помогают жителям ДНР и ЛНР и беженцам, выступают перед ранеными бойцами в госпиталях. Речь с деятелями культуры пойдет о «реновации» российской культуры, время для которой назрело. Первым героем рубрики стал писатель и общественный деятель Захар Прилепин.