Риелтор назвал причины роста цен на первичное жилье в Петербурге

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Президент Ассоциации риелторов Петербурга и Ленинградской области Юрий Загоровский заявил, что цена на первичное жилье в Санкт-Петербурге выросла по нескольким причинам. Эксперт отметил, что сыграли роль факторы ажиотажа и повышения стоимости строительных материалов, подорожания логистики.

При этом он отметил, что спрос на жилье вырос, так как многие жители города хотели вложить имеющиеся средства в недвижимость.

Загоровский посоветовал обратить внимание на вторичный рынок жилья и предположил, что именно он будет дешеветь. По его мнению, продавцы будут вынуждены пойти на снижение цен, так как спрос пошел на спад.

— Продавцы сейчас выжидают. Так всегда было, когда поднималась цена на «вторичку», потом шел ценовой откат, но продавцы не сразу перестраивались для учета этой тенденции. Думаю, что рано или поздно им придется это сделать, потому что спрос снизился, активность упала на рынке. И тем, кто хочет продать, лучше сейчас сделать дисконтирование, — пояснил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Ранее риелтор Константин Апрелев в беседе с «Вечерней Москвой» назвал условия для повышения спроса на покупку жилья в Москве.