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Геронтолог дал советы, как избежать деменции в пожилом возрасте

Ирина Игнатенко
Общество
Геронтолог дал советы, как избежать деменции в пожилом возрасте
Фото: depositphotos

Врач-геронтолог Юрий Конев рассказал о способах профилактики деменции в пожилом возрасте.

По его мнению, замедлить развитие деменции поможет здоровый образ жизни, а также разнообразное питание. Врач порекомендовал придерживаться принципов средиземноморской диеты, которая включает большое количество овощей и фруктов.

— Стоит есть меньше красного мяса и отдавать предпочтение белому. Стоит потреблять в пищу больше растительных масел, — отметил Конев в комментарии Nation News.

Также крайне важно наладить режим сна. Помимо этого, важно заниматься физическими нагрузками и проходить достаточное количество шагов в день — примерно 10 тысяч. Физическую нагрузку нужно регулировать в зависимости от возраста. Она необходима, чтобы поддерживать тонус мышечной системы, чтобы избежать старческой астении.

До этого итальянские специалисты по здоровому питанию назвали полезную пищевую привычку, которая способствует поддержанию оптимального веса и долголетию. Ученые провели исследование с участием 68 жителей региона Абруццо, достигших возраста 90–100 лет.

Пожилые люди Геронтология деменция
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