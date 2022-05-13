Нутрициолог назвала топ-5 самых вредных каш на завтрак

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Специалист по питанию Ксения Черная рассказала о том, что некоторые виды каш при регулярном употреблении могут нанести вред организму.

На первое место нутрициолог поставила завтраки быстрого приготовления.

— К сожалению, многие заменили обычные крупы на сладкие гранолы, каши быстрого приготовления, хлопья. Мы думаем, что это полезно, но это не так! Хлопья сделаны обычно из муки и содержат много сахара. Это быстрый углевод. Вам хватит энергии на 45 минут, а после этого вы снова захотите есть. Вы получили скачок инсулина и чувство голода на выходе, что приводит к лишнему весу и высыпаниям на теле. Чаще всего такие завтраки заливаются коровьим пастеризованным молоком, которое не содержит ничего полезного, — объяснила эксперт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Вторая неполезная каша — манная. Она изготавливается из пшеницы, которая содержит глютен и клейковину. Это быстрый углевод, который через 30 минут распадается на глюкозу в организме человека.

— Это не отдельный вид крупы, это мело-мелко перетертая пшеница. Следующая фракция — это мука. Глютен повреждает слизистую ЖКТ. Именно из-за того что такую еду дают в детском саду, малыши часто болеют инфекционными заболеваниями и мучаются с гастритом, — прокомментировала Черная.

На третьем месте оказалась рисовая каша. Чаще всего ее готовят из белого пропаренного риса, что является быстрым углеводом, и чувство голода после такого завтрака не заставит себя долго ждать. Никаких полезных веществ в такой еде нет.

Четвертое место — каши-пятиминутки из разных злаков. В таких завтраках не содержатся ценные вещества, так как они были разрушены в процессе термической обработки на предприятиях. Нужно покупать злаки со временем готовки 20–25 минут.

— Кукурузная каша замыкает антирейтинг. Это тоже быстрый углевод, если это пропаренный злак. У нее высокий гликемический индекс и никакой пользы в такой еде нет, — считает нутрициолог.

При этом она подчеркивает, что каша из зеленой гречки, горошница, льняная каша будут полезны и дадут чувство сытости надолго.

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