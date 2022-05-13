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Корреспонденты проекта «Молодое Перо» выходят на городской уровень

Спартак Якушев

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Корреспонденты проекта «Молодое Перо» выходят на городской уровень
Фото: Спартак Якушев

Как сподвигнуть молодое поколение заботиться о своем здоровье и заниматься спортом? В Москве прошла встреча с Депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва от Перовского одномандатного округа № 204 Татьяной Викторовной Буцкой, которая была посвящена новому проекту города: «Спорт у Дома».

Юные журналисты из редакции «Молодое Перо» получили уникальную возможность узнать о проекте из первых рук и задать вопросы, которые касались как новой инициативы местных властей, так и ситуации вокруг спортивных объектов и секций округа. Также Татьяна Викторовна подробно рассказала о этапах реализации проекта и о выгодах от подобных проектов для москвичей.

На встрече были подняты социальные вопросы, касающиеся продвижения спорта в массы, социализации детей, создания полезного общественного досуга и улучшения здоровья москвичей.

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