Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский: Украина никогда не признает статусы Крыма, ЛНР и ДНР

Полина Долганова
В мире
Зеленский: Украина никогда не признает статусы Крыма, ЛНР и ДНР
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевское правительство никогда не признает статус Крыма и не согласится признавать автономию ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в пятницу, 13 мая.

— Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации. Крым и так обладал автономностью и так и является автономной республикой со своими правами и своим парламентом, — цитирует украинского лидера РИА Новости.

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к Российской Федерации. За это решение тогда высказались 96,77 процента местных избирателей и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие государства мира, в том числе Украина, Соединенные Штаты и государства Европейского союза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

Украина Крым ЛНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте