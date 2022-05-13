Зеленский: Украина никогда не признает статусы Крыма, ЛНР и ДНР

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевское правительство никогда не признает статус Крыма и не согласится признавать автономию ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в пятницу, 13 мая.

— Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации. Крым и так обладал автономностью и так и является автономной республикой со своими правами и своим парламентом, — цитирует украинского лидера РИА Новости.

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к Российской Федерации. За это решение тогда высказались 96,77 процента местных избирателей и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие государства мира, в том числе Украина, Соединенные Штаты и государства Европейского союза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.