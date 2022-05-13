Эксперт оценил возможность России взять под контроль альтернативные источники газа для ЕС

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Обозреватель агентства NoonPost Абдель Хаким ар-Рувейда высказал мнение, что в случае снижения поставок российского газа в европейские страны Москва попытается взять под контроль альтернативные источники газа для ЕС. О том, насколько вероятен такой сценарий, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, такие заявления являются спекуляцией.

— Разумеется, в рамках международного торга владельцы ресурсов, спонсоры и инициаторы проектов будут угрожать своим европейским и американским потенциальным партнерам и дразнить их, что если они не создадут лучшие условия, то тогда обратятся к России и Китаю за поддержкой. Это такая часть медиаигры, — объяснил специалист.

Он добавил, что представители тех частей света, где сосредоточены ресурсы, будут однозначно оказывать противодействие попыткам заместить российские энергетические ресурсы.

Гривач также прокомментировал новость о том, что Москва якобы выразила заинтересованность в инвестировании средств в строительство газопровода Нигерия — Марокко.

— Не Россия выразила к нему интерес, а нигерийский чиновник сказал, что Россия проявила интерес. Это немного разные вещи. Но, да, это как раз укладывается в логику, что это — словесная интервенция в попытке надавить на европейцев, которые бегают по рынку, ездят по миру с протянутой рукой, пытаясь скорее заместить российские поставки, — пояснил эксперт.

По словам Гривача, в данном случае речь идет о трансафриканском газопроводе, который должен пройти через все западное побережье континента, что предполагает развитие инфраструктуры.

При этом, как отметил специалист, данный проект не имеет аналогов в мире по сложности реализации.

— Россия будет всем интересоваться. Если будут интересные условия, то будет стараться участвовать в проектах. Потому что у нас есть мощности по производству оборудования, есть опыт и финансовые ресурсы. Конкретно по поводу газопровода Нигерии — Марокко: пока мы наблюдаем слишком раннюю стадию его существования, — заверил Гривач.

Он подытожил, что Россия может проявлять интерес к источникам газа для ЕС в Алжире, Северном море и Азербайджане.