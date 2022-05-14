Диетолог Соломатина назвала способ есть сладкое и оставаться в форме

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Хороший способ контролировать количество употребляемого сладкого и при этом получать от него удовольствие — есть его вдумчиво. Также стоит учитывать, что повышенное желание сладкого приходит к человеку тогда, когда ему скучно или грустно. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Как отметила специалист, человек съест меньше сладкого, если будет сконцентрирован на еде. При этом он получит чувство удовлетворения.

— Если человек, который не может удержаться от сладкого, перед употреблением сядет и представит, как он это сладкое ест, как оно тает во рту, то он съест меньше. Удовольствие при этом будет таким же, как если бы он, допустим, бездумно глядя в гаджет и разговаривая с друзьями поглощал торты или конфеты, — заметила собеседница «ВМ».

Желательно употреблять сладости маленькими кусочками, растягивая удовольствие, посоветовала диетолог. Чем дольше еда будет в ротовой полости и чем больше человек будет сосредоточен на ней, тем меньше он съест, уточнила врач.

Хороший способ снизить потребность в сладком — начать чем-то увлекаться, рекомендовала диетолог.

— Кому-то будет в удовольствие с собакой и детьми поиграть, кого-то футбол очень хорошо отвлекает. Нужно переключиться со сладкого на какое-то другое запоминающееся эмоционально приятное действие, которое приносит удовлетворение. Спортсмены, кстати, часто такой принцип используют: им доставляет удовольствие сама тренировка и потом не хочется сладкого. Желание съесть сладкое у человека часто возникает тогда, когда ему очень грустно или скучно, — пояснила специалист.

Не стоит употреблять алкоголь перед сном, заметила собеседница «ВМ»: в этом случае человек быстро заснет, однако проснется разбитым. Кроме того, это состояние провоцирует желание есть слишком много сладкого, предупредила Соломатина.

Различные маркетинговые уловки побуждают человека есть больше сладкого, чем ему на самом деле нужно, отметила диетолог.

— Если вы хотите уменьшить количество употребляемого сладкого, не стоит посещать места, в которых кто-то очень аппетитно ест, где показывают какие-нибудь тортики или пахнет булочками с корицей: все это специально делается так красиво, — заключила врач.