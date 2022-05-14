Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы пары имен, обладателям которых суждено быть вместе

Полина Долганова
Общество
Названы пары имен, обладателям которых суждено быть вместе
Фото: depositphotos

Специалисты утверждают, что имя может многое рассказать о характере человека. Кроме того, имя может стать причиной настоящего семейного счастья многих пар. Эксперты назвали союзы, которым суждено быть вместе.

Так, например, Сергей и Елена одинаково нуждаются в отношениях и заботе. Представители такой пары ценят семейное счастье и умеют создавать уют в том месте, где они живут.

Владимир и Вера являются рациональными людьми, которые прекрасно дополняют друг друга. Владимир хочет видеть рядом практичную женщину, в то время как Вера нуждается в надежном партнере.

В паре Михаил и Лариса оба человека энергичны и умеют поддерживать друг друга в непростые периоды жизни. Михаил является эмоциональным мужчиной, а его вторая половинка всегда способна поступить мудро и умеет слушать, передает издание Femmie.

Недавно психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал топ-5 типов женщин, которых боятся мужчины. Первый тип, который мужчины стараются обходить стороной, — это женщина-провокатор, которая постоянно устраивает скандалы, провоцирует партнера как в мелочах, так и по серьезным поводам.

Отношения Психология романтики
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте