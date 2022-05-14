Названы пары имен, обладателям которых суждено быть вместе

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Специалисты утверждают, что имя может многое рассказать о характере человека. Кроме того, имя может стать причиной настоящего семейного счастья многих пар. Эксперты назвали союзы, которым суждено быть вместе.

Так, например, Сергей и Елена одинаково нуждаются в отношениях и заботе. Представители такой пары ценят семейное счастье и умеют создавать уют в том месте, где они живут.

Владимир и Вера являются рациональными людьми, которые прекрасно дополняют друг друга. Владимир хочет видеть рядом практичную женщину, в то время как Вера нуждается в надежном партнере.

В паре Михаил и Лариса оба человека энергичны и умеют поддерживать друг друга в непростые периоды жизни. Михаил является эмоциональным мужчиной, а его вторая половинка всегда способна поступить мудро и умеет слушать, передает издание Femmie.

Недавно психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал топ-5 типов женщин, которых боятся мужчины. Первый тип, который мужчины стараются обходить стороной, — это женщина-провокатор, которая постоянно устраивает скандалы, провоцирует партнера как в мелочах, так и по серьезным поводам.