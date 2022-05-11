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Психолог назвал топ-5 типов женщин, от которых бегут мужчины

Анна Михалюк
Общество
Психолог назвал топ-5 типов женщин, от которых бегут мужчины
Фото: Pexels

Психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал топ-5 типов женщин, которых боятся мужчины.

Первый тип, который мужчины стараются обходить стороной, — это женщина-провокатор, которая постоянно устраивает скандалы, провоцирует партнера как в мелочах, так и по серьезным поводам.

— Женщина может постоянно придираться к мужчине, если он не убирает чашку. И для нее это повод устроить скандал. Такая женщина не способна к диалогу, и любая попытка пообщаться не увенчивается успехом, — рассказал психолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй тип — женщина-диктатор. В отношениях она будет указывать мужчине, что ему делать, как говорить, думать, развиваться, как спать, есть, пить. Она пытается поменять его привычки, сделать таким, каким она хочет его видеть.

— Такая женщина начинает давить партнера, иногда унижать, нарушать его границы. Есть категория мужчин, которым нравятся такие женщины, но их немного. От таких девушек зрелый мужчина, который хочет серьезных и спокойных отношений, убежит, — объяснил эксперт.

Третий тип женщин, от которых уходят, — домашний директор. Обычно в эту категорию попадают девушки, которые занимают руководящие позиции:

— Она приходит домой и забывает, что она жена или мама: она всегда директриса. Ее интонация не отличается от той, с которой она общается со своими сотрудниками. Важна интонация женщины, чтобы то, как она разговаривает со своим мужчиной, отличалось от того, как она общается с окружающими.

Построить стабильные отношения очень тяжело, если вы женщина-манипулятор. Такие партнерши взаимодействуют через придуманные сценарии и шаблоны:

— Это могут быть сюжеты с курсов, которые женщины специально проходят, чтобы манипулировать мужчинами. Но обычно манипуляторши находятся в отношениях с мужчинами слабыми и нерешительными, потому что уверенный человек, нарвавшись на такую особу, не будет продолжать с ней общение.

Пятый тип — женщина-истеричка. Эти партнерши не умеют слушать, делать выводы, у них нет причинно-следственных связей, и ее единственная форма коммуникации — истерика. Мужчина чувствует себя как на пороховой бочке и боится, как бы ничего такого не сказать или не сделать, чтобы женщина не начала устраивать истерику.

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