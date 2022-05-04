Астролог Тамара Глоба дала прогноз на май для всех знаков зодиака

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Астролог Тамара Глоба рассказала о том, что будет в мае, опираясь на положение звезд.

По ее словам, май — месяц двух затмений. Они окажут сильное влияние на здоровье людей, психику, могут проявиться скрытые формы заболеваний. Вскрываются и все общественные проблемы, которые были затронуты ранее. Перемены возможны в политике, экономике, в вопросах государственного устройства. Люди захотят добиться мира и справедливости.

Для рожденных под знаком Овна май будет полным перемен. В начале месяца будут волновать финансовые вопросы. Нужно задуматься о здоровье в середине месяца и не принимать скоропалительных решений. Также май подходит для выступлений, переговоров и учебы. Это период, когда на Овнов обратят внимание, и в конце месяца они рискуют оказаться в центре скандала.

У Тельцов месяц начнется с проблем со здоровьем. Нужно быть внимательным к окружению, ссоры с близкими будут некстати. Возможна помощь от женщин и авторитетных людей. Почти весь месяц Тельцов будут поддерживать друзья. Середина мая наполнена новыми возможностями. Станет возможно монетизировать свою интеллектуальную деятельность.

Близнецы в мае будут доделывать и менять те дела, которые были еще в апреле. Начиная с мая, а также в июне и июле мыслительные способности принесут большую пользу. Это время переговоров, встреч и знакомств. Появится возможность заработка. С середины мая авторитетные друзья будут поддерживать Близнецов.

Май для Раков — это период, когда некоторые друзья уйдут из окружения. Также нужно обратить внимание на дела любимых, особенно в середине месяца. Это период переломный в вопросах творчества. Также в мае начнется подготовка к новому этапу, когда Раки будут ставить себе новые цели. Вдали от дома будет ждать большой успех начиная с первых чисел месяца.

Для Львов май — это время перемен, которые коснутся карьеры, отношений с руководством. Это будет время смены жилищных условий. Возможно, вы переедете. Вдали от дома Львов ждет любовь, успех и признание. Это период активной деятельности, которая принесет большие результаты. В течение мая во многом будут помогать друзья. В это время лучше не начинать ремонты, а за расходами нужно будет следить тщательнее.

Дев будут волновать дороги, дальняя родня и близкие люди. Нужно обратить внимание на дела детей, сестер и братьев. Могут возникнуть трудности с соседями, кто-то уйдет из круга общения. Все это может привести к переезду. Вдали от дома придут большие возможности, которые найдут развитие в июне.

Май принесет Весам новости о состоянии здоровья. Особое внимание нужно уделить финансам, нельзя делать крупные приобретения. Старые заработки уйдут, и появятся новые возможности, над которыми нужно работать с новыми людьми и другим коллективном. Все, что Весы заложат в течение месяца, разовьется в следующем периоде. В личных делах будут трудности, но нужно оказать помощь близким.

У Скорпионов май будет полон перемен. Появятся новые возможности, и в их реализации поможет семья. Это время перемены на работе, и Скорпионы почувствуют помощь со стороны. В дороге нужно быть осторожнее и не принимать кардинальных решений, которые разрушают жизнь. Это период успехов в спорте, любви и личных делах. Близкие будут помогать во всем.

У Стрельцов в мае ожидаются перемены на работе и в отношениях с коллегами. В середине месяца за спиной могут возникнуть интриги. Это период личного и творческого успеха, любви, поддержки и внимания. Любящие люди будут помогать во всем. Это период активной общественной деятельности: Стрельцов заметят и сделают предложение.

У Козерогов месяц наполнен работой. Это период новых открытий и возможностей. Также они начнут дела, связанные с детьми и творчеством. Весь май — это период больших дорог и высокой активности. Во второй половине месяца возникнет жилищный вопрос. Также в середине мая нужно быть осторожным в отношениях с друзьями: есть опасность потерять близкого человека.

Для Водолеев май будет наполнен яркими событиями. Будут подарки, внимание и поддержка от близких людей. В мае начнется новая учеба, будет хорошая возможность продвинуть дела детей. Водолеев будут волновать проблемы родителей и вопросы карьеры, возможны перемены в вопросах жилья и транспорта.

Рыбы в мае разовьют повышенную активность, это время работы, спорта и творчества. Уже в начале мая будут признание, поддержка от вышестоящих и близких, а также популярность. Это время для обучения и литературной деятельности. В конце мая откроются новые возможности для поездок: они будут счастливыми.

Психолог Марк Бартон назвал четыре категории женщин, которых чаще всего бросают мужчины. Самая уязвимая группа — это девушки, которые вступают в отношения после длительного одиночества, так как ради партнера они готовы пойти на все, и в конечном счете мужчина перестает ценить такую девушку и принимает от нее все как должное.