Член СПЧ Андрей Бабушкин скончался на 59-м году жизни

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин скончался в возрасте 58 лет. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил его коллега по СПЧ Кирилл Кабанов.

По его словам, Бабушкин скончался в реанимации в 03:30 в ночь с 13 на 14 мая.

Член СПЧ Ева Меркачева в своем Telegram-канале отметила, что кончина коллеги стала большой потерей для всего общества правозащитников.

Бабушкин родился 28 января 1964 года. С 2000 года он являлся инициатором закона об оказании помощи беспризорным детям, передает ТАСС.