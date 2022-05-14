Андрей Бочкарев: В этом году сдадим 16 спортобъектов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва уже несколько лет держит курс на популяризацию здорового образа жизни. За предыдущие годы в столице построены десятки спортивных сооружений, в том числе для чемпионата мира по футболу. Об этом в субботу, 14 мая, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Темпов снижать мы не намерены, — заявил Бочкарев. — В этом году в планах построить 16 спортивных объектов, из них девять — за счет бюджета, семь — с помощью инвесторов.

Среди крупных проектов — Международный центр самбо и бокса в Лужниках и стадион «Москвич» в Текстильщиках. Сейчас в центре самбо и бокса подходят к завершению основные строительные работы.

— Идет монтаж сложного оборудования, — сказал он.

Строители выполнили монтаж архитектурно-художественного освещения. В вечернее время фасад спорткомплекса со стороны Третьего транспортного кольца преображается в яркое разноцветное панно, разбавляя городской пейзаж.

— Открытие этого знакового объекта ожидаем уже летом, — заявил заммэра.

На стадионе «Москвич» в Текстильщиках основные работы уже завершены, а сезонные планируется закончить до конца июня. При этом недавно объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

— Продолжаем возводить спортивные школы и стадионы для занятий массовым спортом, в том числе готовим к вводу BMX-велодром на Ангарской улице, — продолжил Бочкарев. — Он обеспечит спортивно-тренировочную деятельность и позволит проводить районные соревнования. Велодром рассчитан на 16 человек в смену занимающихся спортсменов.

Также в финальной стадии строительства сразу несколько крупных спортивных школ и ФОКов районного значения и несколько футбольных полей.