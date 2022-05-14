Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гастроэнтеролог Дианова объяснила, кому опасно есть шашлык

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Гастроэнтеролог Дианова объяснила, кому опасно есть шашлык
Фото: Unsplash

При некоторых заболеваниях лучше отказаться от употребления шашлыка, например, при камнях в почках или обострении язвенной болезни. Не стоит злоупотреблять шашлыком даже полностью здоровым людям, так как это может привести к появлению проблем со здоровьем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

Существует целый ряд заболеваний, при которых употреблять шашлык нужно с осторожностью, отметила собеседница «ВМ».

— Прежде всего речь о пациентах, у которых есть мочекаменная болезнь, подагра или сочетание этих болезней. Подагра характеризуется образованием специфических наростов внутри полости суставов и очень болезненным воспалением. Таким людям резко ограничивается потребление мясных продуктов, шашлык для них опасен, — рассказала врач.

Эксперт заметила, что при обострении язвенной болезни возможен болевой синдром. Во время обострения нельзя есть шашлык, приготовленный на костре.

Не стоит употреблять шашлык при циррозе печени, уверена Дианова.

— Нельзя такие блюда есть пациентам с циррозом печени, потому что у них есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и проблемы в пищеводе. Потребление шашлыка в таком случае может быть опасно с точки зрения провоцирования кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода, — объяснила врач.

Сочетание шашлыка с алкоголем может вызвать разные проблемы, подчеркнула собеседница «ВМ»: например, обострение панкреатита, связанного именно с употреблением мяса, особенно, если это жирная свинина. Это будет двойной удар по поджелудочной железе, предупредила Дианова.

Врач также отметила, что такое сочетание может привести к холециститу.

— Могут наблюдаться признаки холецистита, когда возникают сильные боли в правом подреберье. Пациент думает, что это аппендицит или что-нибудь еще, и вызывает скорую. Но оказывается, что это просто воспаление самого желчного пузыря. Потребление жирной жареной пищи способствует этому, — пояснила собеседница «ВМ».

Не стоит употреблять только один шашлык. Гораздо лучше, если с ним будет грамотно сочетаться другая пища по принципу тарелки, отметила Дианова. Например, можно добавить лаваш или печеный картофель. Во второй половине тарелки должны быть свежие овощи: свежая клетчатка уменьшает вред от жареной корки, которая появляется от костра, объяснила врач.

Правильное сочетание шашлыка с другой едой позволит избежать последствий, отметила Дианова.

— Если все есть понемногу, для поджелудочной железы будет комфортно. Наутро не будет запора, гнилостного запаха у стула, потому что, если вы не ели овощи и съели, например, два шампура шашлыка, будет запор: избыточное количество белка автоматически замедлит перистальтику. Может обостриться геморрой, — предупредила врач.

Эксперт отметила, что вечером вместо шашлыка лучше съесть люля-кебаб: это блюдо прошло механическую обработку и легче усвоится организмом. Кусковое мясо тяжелое, поэтому на ужин не подходит, так как не переварится к утру, заключила собеседница «ВМ».

Здоровье Еда Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте