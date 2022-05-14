Гастроэнтеролог Дианова объяснила, кому опасно есть шашлык

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При некоторых заболеваниях лучше отказаться от употребления шашлыка, например, при камнях в почках или обострении язвенной болезни. Не стоит злоупотреблять шашлыком даже полностью здоровым людям, так как это может привести к появлению проблем со здоровьем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

Существует целый ряд заболеваний, при которых употреблять шашлык нужно с осторожностью, отметила собеседница «ВМ».

— Прежде всего речь о пациентах, у которых есть мочекаменная болезнь, подагра или сочетание этих болезней. Подагра характеризуется образованием специфических наростов внутри полости суставов и очень болезненным воспалением. Таким людям резко ограничивается потребление мясных продуктов, шашлык для них опасен, — рассказала врач.

Эксперт заметила, что при обострении язвенной болезни возможен болевой синдром. Во время обострения нельзя есть шашлык, приготовленный на костре.

Не стоит употреблять шашлык при циррозе печени, уверена Дианова.

— Нельзя такие блюда есть пациентам с циррозом печени, потому что у них есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и проблемы в пищеводе. Потребление шашлыка в таком случае может быть опасно с точки зрения провоцирования кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода, — объяснила врач.

Сочетание шашлыка с алкоголем может вызвать разные проблемы, подчеркнула собеседница «ВМ»: например, обострение панкреатита, связанного именно с употреблением мяса, особенно, если это жирная свинина. Это будет двойной удар по поджелудочной железе, предупредила Дианова.

Врач также отметила, что такое сочетание может привести к холециститу.

— Могут наблюдаться признаки холецистита, когда возникают сильные боли в правом подреберье. Пациент думает, что это аппендицит или что-нибудь еще, и вызывает скорую. Но оказывается, что это просто воспаление самого желчного пузыря. Потребление жирной жареной пищи способствует этому, — пояснила собеседница «ВМ».

Не стоит употреблять только один шашлык. Гораздо лучше, если с ним будет грамотно сочетаться другая пища по принципу тарелки, отметила Дианова. Например, можно добавить лаваш или печеный картофель. Во второй половине тарелки должны быть свежие овощи: свежая клетчатка уменьшает вред от жареной корки, которая появляется от костра, объяснила врач.

Правильное сочетание шашлыка с другой едой позволит избежать последствий, отметила Дианова.

— Если все есть понемногу, для поджелудочной железы будет комфортно. Наутро не будет запора, гнилостного запаха у стула, потому что, если вы не ели овощи и съели, например, два шампура шашлыка, будет запор: избыточное количество белка автоматически замедлит перистальтику. Может обостриться геморрой, — предупредила врач.

Эксперт отметила, что вечером вместо шашлыка лучше съесть люля-кебаб: это блюдо прошло механическую обработку и легче усвоится организмом. Кусковое мясо тяжелое, поэтому на ужин не подходит, так как не переварится к утру, заключила собеседница «ВМ».