Эвакуаторы «Московского паркинга» помогли 500 водителям на месте ДТП с начала года

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Эвакуаторы «Московского паркинга» с начала года бесплатно переместили 184 грузовых и 316 легковых автомобилей по заявкам экстренных служб. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 14 мая.

— С начала года наши эвакуаторы помогли 500 водителям на месте ДТП. Они освобождают проезжую часть от поврежденных автомобилей, благодаря чему снижается риск возникновения новых аварий и заторов, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Чаще всего попавшим в ДТП водителям помощь оказывалась на МКАД, ТТК, а также на Варшавском, Калужском и Киевском шоссе. Эвакуаторы работают 24/7, чтобы оперативно добираться до мест ДТП и решать проблемы на дорогах, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что в Москве в рамках эксперимента разрешили покидать место ДТП при отсутствии пострадавших. Данное решение в будущем поможет избежать человеческих жертв, уменьшить шанс вторичных ДТП и разгрузить дороги примерно на 50 процентов.