Два миллиона квадратных метров жилья построили в Москве с начала года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 3,6 миллиона квадратных метров недвижимости сдали в городе с начала 2022 года, включая два миллиона «квадратов» жилья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 14 мая.

— Мы идем примерно в тех же параметрах, что и в прошлом году, даже немного больше. С начала года у нас сдано чуть более 3,6 миллиона квадратных метров недвижимости, — сказал представитель мэрии.

Он уточнил, до конца этого года всего планируется ввести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Также с начала года в Москве было введено 24 социальных объекта, включая 16 детских садов и школ, передает слова Бочкарева РИА Новости.

До этого Бочкарев сообщил, что с начала года в Москве построили и ввели в эксплуатацию десять объектов образования. Среди них — восемь детских садов на 1790 мест и две школы на 1650 мест.

Половина новых детских садов располагается на территории ТиНАО. Объекты также появились в Центральном округе, на юго-востоке и северо-западе Москвы.

На западе города и в Зеленограде возведены новые школьные здания. Бочкарев отметил, что с начала года были введены в эксплуатацию три объекта здравоохранения, три спортивных комплекса и один объект культуры.