Певец Ренат Ибрагимов скончался в возрасте 75 лет

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Народный артист РСФСР, певец, композитор, актер Ренат Ибрагимов скончался на 76 году жизни в Москве. Об этом сообщила дочь певца в субботу, 14 мая.

— Да, умер. Мне сейчас тяжело, — передает ее слова РИА Новости.

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове. Мать певца — чистокровная татарка, у отца есть башкирские корни. Музыкальную школу Ибрагимов окончил одновременно с получением среднего образования. В конце 1960-х он служил в ансамбле песни и пляски Приволжского военного округа. После этого, в 1973 году, Ибрагимов окончил Казанскую государственную консерваторию и устроился на работу в Татарский академический театр оперы и балета им. М. Джалиля.

Однако настоящий успех и известность пришли к певцу в 1975 году после его участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи. Кроме музыкальной карьеры Ибрагимов также снялся в ряде кинофильмов, среди которых «Итальянский контракт» Владислава Чеботарева 1993 года. В этом фильме Ибрагимов не только сыграл главную роль, но и стал его продюсером.

Также народный артист РСФСР увлекался живописью. Его работы выставлялись наряду с произведениями профессиональных художников на выставках. Несколько картин Ибрагимова были куплены музеями.