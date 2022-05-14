Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Певец Ренат Ибрагимов скончался в возрасте 75 лет

Евгений Белоусов
Общество
Певец Ренат Ибрагимов скончался в возрасте 75 лет
Фото: A. Savin / WikiCommons

Народный артист РСФСР, певец, композитор, актер Ренат Ибрагимов скончался на 76 году жизни в Москве. Об этом сообщила дочь певца в субботу, 14 мая.

— Да, умер. Мне сейчас тяжело, — передает ее слова РИА Новости.

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове. Мать певца — чистокровная татарка, у отца есть башкирские корни. Музыкальную школу Ибрагимов окончил одновременно с получением среднего образования. В конце 1960-х он служил в ансамбле песни и пляски Приволжского военного округа. После этого, в 1973 году, Ибрагимов окончил Казанскую государственную консерваторию и устроился на работу в Татарский академический театр оперы и балета им. М. Джалиля.

Однако настоящий успех и известность пришли к певцу в 1975 году после его участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи. Кроме музыкальной карьеры Ибрагимов также снялся в ряде кинофильмов, среди которых «Итальянский контракт» Владислава Чеботарева 1993 года. В этом фильме Ибрагимов не только сыграл главную роль, но и стал его продюсером.

Также народный артист РСФСР увлекался живописью. Его работы выставлялись наряду с произведениями профессиональных художников на выставках. Несколько картин Ибрагимова были куплены музеями.

Смерть Россия Музыканты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте