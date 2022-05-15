Бритни Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке беременности

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Именитая американская исполнительница Бритни Спирс в субботу, 14 мая, объявила, что у нее произошел выкидыш на раннем сроке беременности.

— С глубочайшей печалью мы вынуждены объявить, что потеряли нашего ребенка на раннем сроке беременности, — написала поп-дива на странице в одной из своих социальных сетей.

Артистка также поблагодарила своих поклонников за поддержку, которую они оказали ей в трудный для семьи знаменитости период, передает ТАСС.

В 2008 году Бритни Спирс была признана судом частично недееспособной из-за проблем с наркотическими веществами и опасений из-за ее психологического здоровья. С тех пор всеми финансами артистки распоряжались ее отец и назначенный судом адвокат. Первый также принимал большую часть решений, связанных с ее карьерой, лечением и личной жизнью.

В 2020 году адвокат Спирс попросил изменить условия опеки и отстранить от нее отца певицы. В ноябре прошлого года американский суд официально прекратил его опекунство над Бритни Спирс.

О своей беременности американская исполнительница сообщила поклонникам в начале апреля.