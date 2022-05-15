Байден призвал бороться с расовым экстремизмом после стрельбы в Буффало

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Президент США Джо Байден выступил с заявлением после массового убийства в супермаркете города Буффало. Об этом сообщили в воскресенье, 15 мая, на сайте Белого дома.

Американский лидер назвал случившееся актом внутреннего терроризма и призвал бороться с ним. Он поблагодарил сотрудников полиции и выразил соболезнования семьям погибших граждан.

В ходе своего выступления Байден заявил, что преступления на почве расовой ненависти неприемлемы для самой сути американской нации.

— Любой акт внутреннего терроризма, в том числе совершенный во имя отвратительной идеологии белых националистов, противоречит всему, за что мы стоим в Америке, — отметил он.

Накануне стало известно, что на территории супермаркета в городе Буффало была открыта стрельба. 18-летний Пейтон Джендрон убил десятерых человек. Еще трое граждан получили ранения, из них двое находятся в критическом состоянии, передает РИА Новости.