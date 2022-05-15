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Экономисты Финляндии представили три сценария влияния санкций на ВВП России

Александр Афонин
В мире
Экономисты Финляндии представили три сценария влияния санкций на ВВП России
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии Хели Симола дала оценку влиянию экспортных и импортных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе. Об этом она написала в работе BOFIT, опубликованной 10 мая.

— Торговые санкции могут оказать существенный негативный эффект, если Россия не сможет найти альтернативные рынки для импорта и экспорта, — сказала она.

По предположениям эксперта, санкции на импорт могут уменьшить ВВП страны на 4–18 процентов в зависимости от сценария. В случае с экспортом спад варьируется от 1 до 25 процентов.

При первом сценарии валовая добавленная стоимость в российской экономике может сократиться почти на четыре процента. При втором, когда развитые страны полностью закрывают поставки в Россию, — падение достигает 10 процентов. При третьем — полное прекращение импорта и сокращение ВВП на 18 процентов.

Говоря про экспорт, Симола рассказала, что при текущих санкциях добавленная стоимость в России снижается лишь на один процент. Полная остановка импорта из России в развитые страны приведет к сокращению до 12 процентов. Самый экстремальный вариант — когда РФ полностью изолирована от мировых экспортных рынков: добавленная стоимость падает на 25 процентов, передает РБК.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что санкционная политика западных государств против Москвы привела к глобальной экономической дестабилизации. Он добавил, что если Вашингтон применит схожие ограничения в отношении Пекина, то мировая экономика обрушится.

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