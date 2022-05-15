Москва вошла в тройку лидеров по числу финалистов конкурса «Моя страна — моя Россия»

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва стала вторым российским регионом по количеству финалистов всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Об этом сообщила пресс-служба мероприятия в воскресенье, 15 мая.

— В нынешнем сезоне свои инициативы по социально-экономическому развитию российских городов и сел представили 93 тысячи 226 человек из всех регионов Российской Федерации и ряда иностранных государств. По итогам заочного этапа в число финалистов вошли представители 75 регионов России, а также Донецкой народной республики и Республики Казахстан, — сказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Так, в заключительный этап конкурса прошли 43 петербуржца и 28 москвичей. В тройку лидеров также попало Подмосковье с 27 финалистами.

В общей сложности заочную экспертную оценку успешно прошли 580 участников. При этом в очном этапе конкурса от Москвы примут участие 15 конкурсантов второй возрастной категории (от 18 до 35 лет) и шесть — первой возрастной категории (до 17 лет).

Еще семерых юных горожан признали лучшими в номинации «Детские народные сказки» для участников до 13 лет. Проекты москвичей представлены в номинациях «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны», «Интеллектуальная собственность моей страны», «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы», «Большая технологическая разведка моей страны» и ряде других, передает агентство городских новостей «Москва».