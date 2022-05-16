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В Японии зафиксировали рекордный рост оптовых цен

Егор Провоторов
В мире
В Японии зафиксировали рекордный рост оптовых цен
Фото: Unsplash

Рекордный рост оптовых цен был зафиксирован на территории Японии в апреле нынешнего года на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом говорят данные, которые были опубликованы в понедельник, 16 мая, Центробанком страны восходящего солнца.

Согласно приведенной японским регулятором информации, в прошлом месяце индекс оптовых цен на территории государства поднялся на 10 процентов, показав самый большой рост за последние 30 лет, пишет ТАСС.

По мнению специалистов японского рынка, в первую очередь это связано с ростом стоимости энергоносителей и сырья, который связан с происходящим на территории Украины. Отмечается, что вышеуказанный показатель растет уже 14-й месяц кряду.

В конце апреля Япония впервые с 2003 года официально обозначила в «Синей книге по дипломатии» за этот календарный год Курильские острова как «незаконно оккупированные» Россией.

Несмотря на то что в целом позиция Токио по этому вопросу остается неизменной на протяжении десятилетий, формулировки «Синей книги» варьируются в зависимости от «температуры» взаимоотношений между странами.

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