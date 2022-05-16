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Bloomberg: ФРГ откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года

Егор Провоторов
В мире
Bloomberg: ФРГ откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года
Фото: Pixabay

Германия откажется от импорта российской нефти до конца нынешнего года, даже в случае, если ЕС не достигнет согласия по данному вопросу в рамках шестого пакета антироссийских санкций, пишет в понедельник, 16 мая, информагентство Bloomberg со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Сообщается, что действующий кабмин ФРГ намерен продвигать отказ от нефти из РФ как часть европейских ограничений в ответ на действия Москвы на Украине. Германия уже занимается заключением сделок с альтернативными поставщиками сырья, однако список государств, которые восполнят дефицит энергоносителей, в данный момент не оглашается.

Правительство Олафа Шольца выразило уверенность, что способно решить вопросы по логистике в течение следующего полугода, пишет РИА Новости со ссылкой на коллег.

По информации журналистов, тема нефтяного эмбарго и энергетической безопасности станет основной в ходе переговоров Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые запланированы на четверг, 19 мая, а также на встрече с катарским эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани в пятницу, 20 мая.

В минувшую субботу глава промышленного союза ФРГ Зигфрид Русвурм заявил, что последствия прекращения поставок российского газа в Германии сейчас были бы катастрофическими для экономики этой страны.

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