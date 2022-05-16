Плановое отключение горячей воды началось в Москве

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В Москве стартовало плановое отключение горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы в понедельник, 16 мая.

— Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что процедура проводится после окончания отопительного сезона, а также в рамках подготовки к новому.

Заммэра отметил, что на данный момент отключение горячей воды составляет не более 10 дней. Без процедуры обойтись нельзя. По его словам, в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия, передает пресс-служба.

Профилактические работы планируется завершить до 1 сентября. За это время специалисты городского хозяйства выполнят гидравлические испытания на более чем 17 тысячах километров сетей, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Узнать период отключения горячей воды можно на портале «МОЭК», официальном сайте мэра Москвы, а также в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».