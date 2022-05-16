Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Сделали из меня монстра»: Данко объяснил, почему не общается с дочерью с ДЦП

Анастасия Колоскова
Общество
«Сделали из меня монстра»: Данко объяснил, почему не общается с дочерью с ДЦП
Фото: Скриншот видео YouTube

Певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко, рассказал, что отказался от общения со своими детьми из-за того, что их мать подала на него в суд и пыталась испортить его репутацию.

Девочки Соня и Агата родились у исполнителя в гражданском браке с Натальей Устюменко. Их младшая дочь больна ДЦП и нуждается в дорогостоящем лечении и реабилитации.

— С Агатой сейчас не общаюсь, потому что мы с ее мамой в очень серьезных контрах. Я считаю, что это было не очень правильное решение — вот так со мной поступить. Репутацию мне корежит, делает из меня монстра и плохого отца. А я хороший отец! Реально хороший. В школу водил, не пьющий, не курящий, работящий, — рассказал Данко.

53-летний певец убежден, что дочери должны любить его, так как он их отец. Однако девочки перестали приезжать к нему в гости и даже не поздравляют его с днем рождения. Кроме того, их мать подала на него в суд.

— Суд отсудил у меня 35 тысяч рублей, но они получали гораздо больше — любовь отца, удовлетворение всех прихотей, — пояснил он в эфире НТВ.

По словам певца, его бывшая семья решила «испоганить» ему жизнь и «сделать из него подонка». Он заявил, что после этого не станет «навязываться».

В настоящее время Данко живет в Крыму с новой избранницей Марией Силуяновой, у которой есть пятилетний сын от прежних отношений.

Дети Отношения Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте