Александр Гордон обвенчался с 20-летней женой

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Телеведущий Александр Гордон обвенчался с арфисткой Софией Каландадзе, которая на 38 лет младше него. Несколько месяцев назад пара тайно зарегистрировала свои отношения в одном из ЗАГСов.

Знакомство пары состоялось в 2018 году, когда Софья была студенткой Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова. Они вместе выступали на фестивале в Елабуге, где Гордон читал сонеты, а девушка играла на арфе. Софья является племянницей известного пианиста Бориса Березовского, она с раннего детства занимается музыкой и неоднократно становилась лауреатом всероссийских и международных конкурсов.

Венчание 58-летнего ведущего и 20-летней арфистки прошло в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.

По словам старших сестер Каландадзе, семья девушки поначалу была шокирована их отношениями из-за разницы в возрасте.

— Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за! — рассказали родственницы девушки.

Примечательно, что этот брак для Гордона стал пятым по счету. От предыдущих отношений у телеведущего четверо детей: две дочери и два сына. Однако недавно он выразил надежду на то, что него еще будут дети, пишет «СтарХит».

С предыдущей женой, актрисой Нозанин Абдулвасиевой, которая на 30 лет младше него, Гордон развелся в 2020 году после шести лет брака. На момент их свадьбы девушке также было 20 лет. В браке родились двое сыновей — Александр и Федор. После развода Гордон заявлял, что больше никогда не женится.