Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Александр Гордон обвенчался с 20-летней женой

Анастасия Колоскова
Общество
Александр Гордон обвенчался с 20-летней женой
Фото: YouTube / ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Телеведущий Александр Гордон обвенчался с арфисткой Софией Каландадзе, которая на 38 лет младше него. Несколько месяцев назад пара тайно зарегистрировала свои отношения в одном из ЗАГСов.

Знакомство пары состоялось в 2018 году, когда Софья была студенткой Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова. Они вместе выступали на фестивале в Елабуге, где Гордон читал сонеты, а девушка играла на арфе. Софья является племянницей известного пианиста Бориса Березовского, она с раннего детства занимается музыкой и неоднократно становилась лауреатом всероссийских и международных конкурсов.

Венчание 58-летнего ведущего и 20-летней арфистки прошло в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.

По словам старших сестер Каландадзе, семья девушки поначалу была шокирована их отношениями из-за разницы в возрасте.

— Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за! — рассказали родственницы девушки.

Примечательно, что этот брак для Гордона стал пятым по счету. От предыдущих отношений у телеведущего четверо детей: две дочери и два сына. Однако недавно он выразил надежду на то, что него еще будут дети, пишет «СтарХит».

С предыдущей женой, актрисой Нозанин Абдулвасиевой, которая на 30 лет младше него, Гордон развелся в 2020 году после шести лет брака. На момент их свадьбы девушке также было 20 лет. В браке родились двое сыновей — Александр и Федор. После развода Гордон заявлял, что больше никогда не женится.

Браки венчание Александр Гордон
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте