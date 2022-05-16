Вирусолог рассказал, как не умереть после укуса клеща

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Избежать необратимых последствий для здоровья после укуса клеща позволит вакцинация от энцефалита. Об этом рассказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, укус этого членистоногого может обернуться для человека инвалидностью и даже смертью. Врач призвал незамедлительностью обращаться за медицинской помощью в случае укуса.

— Как правило, когда клещ кусает человека, то присасывается и сидит там достаточно долго. Желательно такого клеща нести в лабораторию, чтобы его исследовали на наличие клещевого энцефалита или болезни Лайма, — пояснил он.

Врач отметил, что болезнь Лайма сопровождается сильной головной болью, повышением температуры тела, а также различными неврологическими расстройствами, в том числе парезами, при которых конечности начинают плохо работать.

Альтштейн сообщил, что в Подмосковье случаи клещевого энцефалита встречаются нечасто. Он уточнил, что болезнь распространена в восточной части России, и призвал поставить вакцину тем, кто планирует отправиться на Дальний Восток, в Сибирь или на Урал, пишет News.ru.

Ранее старший научный сотрудник НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт рассказала, какие три рода клещей, нападающих на человека, распространены в России.