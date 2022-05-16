«Молодое Перо» расширяет присутствие в московских медиаклассах

В 2021 году в Москве открылось новое направление предпрофессионального образования — медиаклассы. В них поступают школьники, у которых высокие результаты по профильным предметам — русскому языку, литературе, обществознанию и английскому языку.

Школьники учатся созданию медиапроектов, написанию текстов для СМИ, фотожурналистике, теле- и радиожурналистике, коммуникациям в разных каналах.

Экспертов проекта «Молодое Перо» всё чаще приглашают делиться знаниями в московских школах, развивая навыки работы в современной информационной среде у старшеклассников. А в школе 1637 им отдали ведение медиакласса на постоянной основе.

Сооснователи и эксперты проекта «Молодое Перо» Елена Буланова и Денис Гриньков провели очередное занятие в медиаклассе школы 1637 в Перово.

Школьники учились создавать сценарные концепции на примере реального проекта социальной направленности. Работая в командах, они генерировали идеи, а затем каждый создал свой уникальный синопсис для будущего фильма. Лучшие концепции были отправлены для оценки и выбора компании-Заказчику.

— Практика на реальных кейсах помогает юным журналистам быстрее погрузиться в понимание будущей профессии и попробовать заранее то, что им, вероятно, предстоит делать в будущем на работе. Обратная связь от профессионалов высокого уровня позволяет им постоянно совершенствовать свои знания и навыки, — отмечает Елена Буланова.

— Такие проекты позволяют «на лету» подтверждать теорию практикой!, — добавляет Денис Гриньков.