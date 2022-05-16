«Двойник» платит дважды: юрист Кваша объяснил, как оградить россиян от чужих долгов

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Генпрокуратура РФ внесла представление руководителю Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за незаконные взыскания денег с «двойников» должников. За 2021–2022 годы порядка 1400 человек столкнулись с необоснованными взысканиями и ограничениями. Юрист Дмитрий Кваша рассказал «Вечерней Москве», что нужно изменить в системе ФССП, чтобы у людей не было необходимости доказывать, что это не их долги.

— База Федеральной службы судебных приставов формируется по имени, фамилии, отчеству и дате рождения. Если эти данные сходятся, то считается, что это один и тот же человек. Конкретизирующим признаком у нас является индивидуальный налоговый номер. Он у всех разный, — объяснил эксперт.

Кваша отметил, что именно ИНН сможет внести ясность в базу данных судебных приставов и избавить тысячи людей от проблем со списанием денежных средств.

— Сейчас база ФССП не рассчитана на то, чтобы там был ИНН. Если судебные приставы смогут объединить базу с данными налоговой инспекции, это поможет легко конкретизировать, кому нужно выдать исполнительный лист, — подчеркнул юрист.

Отметим, что с 1 июля вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Он предусматривает обязательное указание в судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе одного из идентификаторов личности: страхового номера индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, данные удостоверяющего личность документа или водительского удостоверения.