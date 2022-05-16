Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Владимир Янко скончался на 74-м году жизни

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На 74-м году жизни скончался четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный тренер СССР Владимир Янко. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России.

— Сегодня, 16 мая, в Москве на 74-м году жизни скоропостижно скончался самый успешный и титулованный специалист отечественного и мирового хоккея с мячом — председатель Тренерского совета и член Исполкома Федерации хоккея с мячом России, заслуженный тренер СССР Владимир Янко, — говорится в сообщении.

Федерация выразила соболезнования родным и близким титулованного игрока.

В пресс-службе кончину спортсмена назвали концом эпохи и невосполнимой утратой для русского хоккея и отечественного спорта

Владимир Янко начал свою карьеру в детской команде Ткацкой фабрики № 14. После нее он попал в состав юношеской команды «Динамо», где выступал практически всю свою карьеру.

За время своей деятельности хоккеист был спортивным директором таких клубов, как «Родина», московский «Динамо», «Байкал-Энергия» и казанский «Ак Барс-Динамо».